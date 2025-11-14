Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Le Chef de l’État échange avec la Présidente du Conseil constitutionnel sur les perspectives de réforme


Rédigé le Vendredi 14 Novembre 2025 à 16:18 | Lu 48 fois Rédigé par


Le Président rencontre la Présidente du Conseil constitutionnel pour examiner le fonctionnement de l’institution et discuter des réformes destinées à renforcer la gouvernance et la stabilité démocratique.


Le Chef de l’État échange avec la Présidente du Conseil constitutionnel sur les perspectives de réforme

 

Le Président de la République a reçu ce vendredi la Présidente du Conseil constitutionnel lors d’une audience consacrée à l’état de fonctionnement de l’institution.

D’après la présidence, cette séance de travail a permis de faire le point sur les activités en cours, de revoir les principaux défis recensés et d’évoquer les réformes envisagées pour consolider l’État de droit.

À cette occasion, le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a réitéré son engagement en faveur d’une justice constitutionnelle moderne, neutre et tournée vers le renforcement de la stabilité démocratique, la transparence dans la gestion publique et la confiance des citoyens.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Le Chef de l’État échange avec la Présidente du Conseil constitutionnel sur les perspectives de réforme

- 14/11/2025 - 0 Commentaire
Le Chef de l’État échange avec la Présidente du Conseil constitutionnel sur les perspectives de réforme
Le Président rencontre la Présidente du Conseil constitutionnel pour examiner le fonctionnement de l’institution et discuter des réformes destinées à renforcer la gouvernance et la stabilité...

Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État

- 14/11/2025 - 0 Commentaire
Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État
Invité de Baba Ndiaye sur I-Radio, le président du Mouvement «Thiès d’Abord», M. Habib Vitin, a livré une analyse sans détour de la situation politique et économique du pays. Dans un ton ferme mais...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags