Le Chef de l’État échange avec la Présidente du Conseil constitutionnel sur les perspectives de réforme





Le Président de la République a reçu ce vendredi la Présidente du Conseil constitutionnel lors d’une audience consacrée à l’état de fonctionnement de l’institution.



D’après la présidence, cette séance de travail a permis de faire le point sur les activités en cours, de revoir les principaux défis recensés et d’évoquer les réformes envisagées pour consolider l’État de droit.



À cette occasion, le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a réitéré son engagement en faveur d’une justice constitutionnelle moderne, neutre et tournée vers le renforcement de la stabilité démocratique, la transparence dans la gestion publique et la confiance des citoyens.



