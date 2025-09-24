Menu
L'Actualité au Sénégal

Le Cercle des administrateurs publics réunit son assemblée générale annuelle à Dakar


Rédigé le Samedi 11 Octobre 2025 à 08:53


Le Cercle des administrateurs publics (CAP) tiendra son assemblée générale annuelle ce samedi à Dakar, pour dresser le bilan 2025 et définir les orientations stratégiques de 2026.


Le Cercle des administrateurs publics (CAP) tiendra ce samedi, à partir de 9 heures, son assemblée générale annuelle au Noom Hôtel (ancien Radisson) à Dakar.

Selon un communiqué, cette rencontre institutionnelle majeure rassemblera les membres du CAP, ainsi que des partenaires publics et privés engagés dans la réforme et la modernisation de l’administration publique en Afrique.

L’assemblée générale sera l’occasion de faire le point sur les actions menées, de renouveler les instances dirigeantes et de définir les perspectives stratégiques pour l’année 2026, précise la même source.

Placée sous le thème de l’excellence administrative, de la transparence et de la transmission des valeurs républicaines, cette rencontre marquera également le lancement de nouvelles initiatives destinées à renforcer les capacités, promouvoir une gouvernance éthique et encourager l’intelligence collective au service de l’État.




