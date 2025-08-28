Le CIAAS annonce une ‘’semaine rouge’’ pour réclamer l’indemnité de logement

Le Collectif interministériel des agents de l’Administration publique sénégalaise (CIAAS) a annoncé, vendredi à Dakar, le lancement d’une série d’actions syndicales, dont une « semaine rouge de l’administration » prévue à partir du 8 septembre prochain. L’objectif est d’obtenir des autorités le paiement de l’indemnité de logement accordée à ses membres.



Selon son coordonnateur, Omar Dramé, le versement de cette indemnité est prévu dans la loi de finances en cours d’exécution. Il a également rappelé qu’un pacte de stabilité sociale signé entre les travailleurs et le gouvernement prévoit son paiement.



À partir du 8 septembre, les agents de l’administration centrale et des services déconcentrés porteront des brassards rouges pour exiger le paiement de l’indemnité ainsi que son rappel à compter du mois de juillet, a expliqué Omar Dramé lors d’une conférence de presse.



Le coordonnateur du CIAAS a averti qu’en l’absence de réponse, une demande d’autorisation de marche de protestation sera déposée.



Il a indiqué que le collectif a déjà saisi le Premier ministre, les ministres de la Fonction publique et du Travail, ainsi que le président du Haut Conseil du dialogue social afin d’obtenir des explications sur le retard constaté.



« Si l’indemnité de logement, qui constitue notre principale revendication, n’est pas payée, cela signifie que les autres engagements prévus sur trois ans risquent de ne pas être respectés », a-t-il alerté.



aps



