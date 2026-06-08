Latmingué : un éleveur perd une grande partie de son troupeau

Le phénomène s’est produit de manière soudaine. Plusieurs bêtes ont commencé à présenter des signes inquiétants avant de mourir en l’espace de quelques heures. Malgré les tentatives d’intervention, une importante partie du troupeau n’a pas pu être sauvée.





Pour cet éleveur, les conséquences sont considérables. Le bétail représente souvent plusieurs années d’investissement et constitue la principale source de revenus de nombreuses familles rurales.





Les services compétents ont été informés de la situation afin d’identifier avec précision les végétaux responsables de cette intoxication. Des actions de sensibilisation pourraient être menées auprès des éleveurs afin d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent.





Dans cette zone où l’élevage occupe une place essentielle dans l’économie locale, cet événement rappelle les nombreux défis auxquels sont confrontés les éleveurs, notamment durant les périodes où les ressources fourragères deviennent rares.

