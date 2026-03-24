Lancement du portail e-senegal.sn : un guichet unique pour les démarches administratives

Le portail e-senegal.sn a été officiellement mis en service à l’occasion du lancement des projets du New Deal Technologique, marquant une nouvelle étape dans la modernisation de l’administration publique sénégalaise.

Conçu comme un point d’accès unique, cet outil numérique permet aux usagers d’effectuer diverses démarches administratives en ligne. Il offre également la possibilité de suivre l’avancement des dossiers en toute transparence, sans nécessiter de déplacement vers les services concernés.

Cette initiative vise notamment à réduire les délais de traitement, à alléger la fréquentation des guichets physiques et à améliorer les interactions entre l’administration et les citoyens.

Le déploiement de cette plateforme s’inscrit dans une stratégie globale de transformation numérique de l’État, avec pour objectifs de rendre les services publics plus accessibles, d’optimiser leur fonctionnement et de simplifier les procédures pour les usagers. À travers ce projet, les autorités ambitionnent de renforcer l’efficacité des institutions tout en rapprochant davantage l’administration des citoyens.