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L'Actualité au Sénégal

Lancement du portail e-senegal.sn : un guichet unique pour les démarches administratives


Rédigé le Mardi 24 Mars 2026 à 17:03 | Lu 254 fois Rédigé par


Le portail e-senegal.sn est lancé pour centraliser les services administratifs en ligne et simplifier les démarches des citoyens au Sénégal.


Lancement du portail e-senegal.sn : un guichet unique pour les démarches administratives

 

Le portail e-senegal.sn a été officiellement mis en service à l’occasion du lancement des projets du New Deal Technologique, marquant une nouvelle étape dans la modernisation de l’administration publique sénégalaise.
Conçu comme un point d’accès unique, cet outil numérique permet aux usagers d’effectuer diverses démarches administratives en ligne. Il offre également la possibilité de suivre l’avancement des dossiers en toute transparence, sans nécessiter de déplacement vers les services concernés.
Cette initiative vise notamment à réduire les délais de traitement, à alléger la fréquentation des guichets physiques et à améliorer les interactions entre l’administration et les citoyens.
Le déploiement de cette plateforme s’inscrit dans une stratégie globale de transformation numérique de l’État, avec pour objectifs de rendre les services publics plus accessibles, d’optimiser leur fonctionnement et de simplifier les procédures pour les usagers. À travers ce projet, les autorités ambitionnent de renforcer l’efficacité des institutions tout en rapprochant davantage l’administration des citoyens.




1.Posté par Khalifa le 24/03/2026 17:13
Informatiin

2.Posté par Boubacar Diao le 24/03/2026 18:02
Boulo ligeye Sénégal
http://wwwpoulo fouladou

3.Posté par Boubacar Diao le 24/03/2026 18:12
Bougoureewam
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4.Posté par Boubacar Diao le 24/03/2026 18:12
Ggffhkncxx
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5.Posté par Boubacar Diao le 24/03/2026 18:13
Je veux demander nationalité
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6.Posté par Issa badji le 24/03/2026 18:30
C'est le moment de la technologie
http://Google

7.Posté par Saliou le 24/03/2026 18:58
Demande de papier

8.Posté par Timera Djibril le 24/03/2026 19:04
Efficace

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