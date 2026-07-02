Selon les premières informations, c'est El H. D. Sarr, conducteur de moto-taxi, qui a fait cette incroyable découverte. Alors qu'il se trouvait à proximité des lieux, son attention a été attirée par des pleurs provenant d'une poubelle. En s'approchant, il a découvert avec stupeur un bébé soigneusement habillé et emmailloté, abandonné au milieu des déchets.





Alertés sans délai, les policiers en patrouille se sont rendus sur place. Après avoir sécurisé les lieux, ils ont pris en charge le nourrisson avant de le conduire au commissariat de Koungheul.





L'enfant a ensuite été transférée au district sanitaire de la localité afin de subir un examen médical complet. Les premiers constats indiquent que le bébé est vivant, un véritable miracle compte tenu des circonstances de son abandon.





Le parquet a été saisi de cette affaire particulièrement sensible. Une enquête a été ouverte afin d'identifier la personne ou les personnes responsables de cet abandon et de déterminer les circonstances exactes des faits.



Cette découverte suscite une vive émotion à Koungheul, où de nombreux habitants expriment leur indignation face à cet acte tout en saluant le sang-froid et la vigilance du conducteur de moto-taxi, dont l'intervention a probablement permis de sauver la vie de cette petite fille.

