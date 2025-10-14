Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

La Marine sénégalaise intercepte une pirogue transportant 123 migrants au large de Sangomar


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 06:50 | Lu 48 fois Rédigé par


La Marine nationale du Sénégal a intercepté, le 13 octobre 2025, une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière au large de Sangomar. Les passagers ont été remis aux autorités compétentes après leur débarquement à la Base navale Amiral Faye Gassama.


La Marine sénégalaise intercepte une pirogue transportant 123 migrants au large de Sangomar

La Marine nationale sénégalaise a annoncé, ce lundi 13 octobre 2025, avoir intercepté une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière, à environ 110 km au large de Sangomar.

Dans un message publié sur sa page X (anciennement Twitter), la Marine a précisé que l’embarcation provenait d’un pays voisin. Les passagers ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être remis aux services compétents pour les procédures d’usage.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des actions de surveillance et de secours menées en mer par la Marine nationale pour lutter contre l’émigration irrégulière.

Le 27 septembre 2025, une autre pirogue transportant 282 migrants avait été secourue au large de Dakar, tandis que deux jours plus tôt, une embarcation avec 142 candidats avait été interceptée en coordination avec l’Armée de l’Air.

Ces interventions illustrent la vigilance accrue des forces navales sénégalaises face à la recrudescence des tentatives de départ vers l’Europe par voie maritime.

aps




Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags