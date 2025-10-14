La Marine sénégalaise intercepte une pirogue transportant 123 migrants au large de Sangomar

La Marine nationale sénégalaise a annoncé, ce lundi 13 octobre 2025, avoir intercepté une pirogue transportant 123 candidats à l’émigration irrégulière, à environ 110 km au large de Sangomar.

Dans un message publié sur sa page X (anciennement Twitter), la Marine a précisé que l’embarcation provenait d’un pays voisin. Les passagers ont été débarqués à la Base navale Amiral Faye Gassama, avant d’être remis aux services compétents pour les procédures d’usage.



Cette opération s’inscrit dans la continuité des actions de surveillance et de secours menées en mer par la Marine nationale pour lutter contre l’émigration irrégulière.



Le 27 septembre 2025, une autre pirogue transportant 282 migrants avait été secourue au large de Dakar, tandis que deux jours plus tôt, une embarcation avec 142 candidats avait été interceptée en coordination avec l’Armée de l’Air.



Ces interventions illustrent la vigilance accrue des forces navales sénégalaises face à la recrudescence des tentatives de départ vers l’Europe par voie maritime.



