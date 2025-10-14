Menu
Interdiction de circulation des chariots de vente : mesure étendue à Dakar, Mbour, Kaolack et Saint-Louis


Rédigé le Mardi 14 Octobre 2025 à 06:45


À partir de ce jeudi, les préfets de Dakar, Mbour, Kaolack et Saint-Louis interdisent la circulation et le stationnement des chariots de vente sur certains axes stratégiques, sur instruction du ministre de l’Intérieur.


Les préfets des départements de Dakar, Mbour, Kaolack et Saint-Louis ont pris des arrêtés interdisant, dès ce jeudi, la circulation et le stationnement des chariots de vente de produits alimentaires et de marchandises sur plusieurs axes et points stratégiques.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, ces décisions ont été prises sur instruction du ministre, dans le cadre de la préservation de l’ordre, de la tranquillité et de l’hygiène publics, ainsi que pour garantir la fluidité de la circulation.

La mesure concerne notamment :

  • Les chariots de vente de café et autres produits de consommation ;

  • Les charrettes et véhicules hippomobiles ;

  • Les pousse-pousse ;

  • Les épaves abandonnées sur la voie publique ;

  • Et d’autres sources d’insécurité et de désordre urbain.

Le communiqué précise que cette initiative vise à assainir l’espace public et à réduire les causes d’encombrement et d’insécurité dans les grandes agglomérations.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique invite enfin les citoyens à faire preuve de patriotisme et à soutenir cette démarche placée sous le signe de l’intérêt général.




