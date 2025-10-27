Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Cambriolage à Saly : le domicile d’un couple expatrié vidé de ses biens


Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 09:07 | Lu 46 fois Rédigé par


Un couple récemment installé à Saly a été victime d’un cambriolage dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025. Les auteurs, toujours recherchés, ont emporté plusieurs objets de valeur.


Cambriolage à Saly : le domicile d’un couple expatrié vidé de ses biens

 

La station balnéaire de Saly, autrefois réputée pour son calme et son attractivité touristique, a de nouveau été la cible d’un cambriolage. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025, le domicile du couple Roturier, situé à la résidence « Alizé », a été entièrement vidé par des individus non identifiés.

Selon les informations rapportées par L’Observateur, M. et Mme Roturier, récemment installés au Sénégal, avaient quitté leur maison pour dîner dans un restaurant des environs. Profitant de leur absence, les intrus ont forcé les grilles de sécurité avant de pénétrer à l’intérieur.

Munis d’un matériel adapté, ils ont fracturé la porte principale puis fouillé chaque pièce. Plusieurs ordinateurs portables, une somme d’argent en euros et en francs CFA — dont le montant exact reste à préciser — ainsi que des objets de valeur destinés à leurs proches ont été emportés.

À leur retour, le couple a découvert son logement entièrement saccagé, les signes d’effraction étant visibles sur les grilles et la porte d’entrée. Les victimes ont immédiatement signalé les faits au commissariat urbain de Saly Portudal.

D’après une source policière citée par L’Observateur, aucune arrestation n’a encore eu lieu, l’enquête se poursuivant pour tenter de retrouver les auteurs de ce cambriolage.

dakaractu




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Cambriolage à Saly : le domicile d’un couple expatrié vidé de ses biens

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Cambriolage à Saly : le domicile d’un couple expatrié vidé de ses biens
Un couple récemment installé à Saly a été victime d’un cambriolage dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025. Les auteurs, toujours recherchés, ont emporté plusieurs objets de valeur.   La station...

Le Sénégal signe le protocole d’organisation du Hajj 2026 avec l’Arabie saoudite à Djeddah

- 10/11/2025 - 0 Commentaire
Le Sénégal signe le protocole d’organisation du Hajj 2026 avec l’Arabie saoudite à Djeddah
Le général Mamadou Gaye a signé à Djeddah le protocole fixant les modalités du Hajj 2026, marquant une étape clé dans la préparation du pèlerinage pour les fidèles sénégalais.   Le délégué...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags