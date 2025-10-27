Cambriolage à Saly : le domicile d’un couple expatrié vidé de ses biens





La station balnéaire de Saly, autrefois réputée pour son calme et son attractivité touristique, a de nouveau été la cible d’un cambriolage. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2025, le domicile du couple Roturier, situé à la résidence « Alizé », a été entièrement vidé par des individus non identifiés.



Selon les informations rapportées par L’Observateur, M. et Mme Roturier, récemment installés au Sénégal, avaient quitté leur maison pour dîner dans un restaurant des environs. Profitant de leur absence, les intrus ont forcé les grilles de sécurité avant de pénétrer à l’intérieur.



Munis d’un matériel adapté, ils ont fracturé la porte principale puis fouillé chaque pièce. Plusieurs ordinateurs portables, une somme d’argent en euros et en francs CFA — dont le montant exact reste à préciser — ainsi que des objets de valeur destinés à leurs proches ont été emportés.



À leur retour, le couple a découvert son logement entièrement saccagé, les signes d’effraction étant visibles sur les grilles et la porte d’entrée. Les victimes ont immédiatement signalé les faits au commissariat urbain de Saly Portudal.



D’après une source policière citée par L’Observateur, aucune arrestation n’a encore eu lieu, l’enquête se poursuivant pour tenter de retrouver les auteurs de ce cambriolage.



dakaractu

