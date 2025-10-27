Menu
La Ligue sénégalaise de football professionnel ouvre une enquête après les incidents survenus lors du match US Ouakam–Jaraaf


Après les incidents ayant marqué la fin du match US Ouakam–Jaraaf, la Ligue sénégalaise de football annonce une enquête pour identifier les responsables et préserver l’image du championnat.


La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie à la suite des incidents survenus à la fin de la rencontre opposant l’US Ouakam au Jaraaf (1-0), dimanche, au stade de Ngor, lors de la deuxième journée de Ligue 1.

Dans un communiqué, la LSFP a rappelé que les débordements n’ont pas leur place dans les enceintes sportives, soulignant que ce phénomène nuit gravement à l’image du football national.

L’instance a invité l’ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité et a assuré que les faits ne resteront pas sans suite. Elle a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces comportements inacceptables.

Ces épisodes regrettables, devenus récurrents dans les stades de Ligue 1, continuent d’inquiéter les autorités sportives, qui appellent à un retour à la sérénité et au fair-play.




