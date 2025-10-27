La Ligue sénégalaise de football professionnel ouvre une enquête après les incidents survenus lors du match US Ouakam–Jaraaf





La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé l’ouverture d’une enquête approfondie à la suite des incidents survenus à la fin de la rencontre opposant l’US Ouakam au Jaraaf (1-0), dimanche, au stade de Ngor, lors de la deuxième journée de Ligue 1.



Dans un communiqué, la LSFP a rappelé que les débordements n’ont pas leur place dans les enceintes sportives, soulignant que ce phénomène nuit gravement à l’image du football national.



L’instance a invité l’ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité et a assuré que les faits ne resteront pas sans suite. Elle a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ces comportements inacceptables.



Ces épisodes regrettables, devenus récurrents dans les stades de Ligue 1, continuent d’inquiéter les autorités sportives, qui appellent à un retour à la sérénité et au fair-play.

