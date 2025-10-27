Menu
Le Sénégal signe le protocole d’organisation du Hajj 2026 avec l’Arabie saoudite à Djeddah


Rédigé le Lundi 10 Novembre 2025 à 05:10


Le général Mamadou Gaye a signé à Djeddah le protocole fixant les modalités du Hajj 2026, marquant une étape clé dans la préparation du pèlerinage pour les fidèles sénégalais.


Le délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l’islam, le général Mamadou Gaye, a signé dimanche à Djeddah le protocole définissant les modalités d’organisation du Hajj 2026, au nom du Sénégal, selon une source officielle.

Cette signature est intervenue à l’issue d’une audience accordée à la délégation sénégalaise par le vice-ministre saoudien du Hajj et de la Oumra, Dr Abdel Abdulfattah bin Suleiman Al Mashat, en marge de la Conférence et Exposition du Hajj (Hajj Confex) 2026.

La délégation sénégalaise comprenait notamment Mohamed Mansour Ndiaye, délégué général adjoint chargé des voyagistes privés et de la communication, ainsi que l’ambassadeur Cheikh Abdou Ndiaye, secrétaire permanent de la Délégation générale.

Le vice-ministre saoudien a salué la qualité de la préparation et l’anticipation des autorités sénégalaises pour garantir la réussite du Hajj 2026. En retour, le général Gaye a exprimé la reconnaissance du Sénégal envers le Royaume d’Arabie saoudite pour son appui constant et son accompagnement, tout en réaffirmant l’engagement du pays à respecter les mesures de sécurité et de santé prévues pour cette édition.

La séance s’est conclue par la signature officielle du protocole, précisant les engagements des deux parties, les conditions d’accueil des pèlerins sénégalais ainsi que les exigences médicales et administratives relatives à l’organisation du voyage.

Organisée du 9 au 12 novembre à Djeddah, la Conférence et Exposition du Hajj, placée sous le thème « De La Mecque au Monde », vise à améliorer les services offerts aux pèlerins, à favoriser l’innovation et à partager les meilleures pratiques, conformément à la Vision 2030 du Royaume d’Arabie saoudite.

La cérémonie s’est tenue en présence de l’ambassadeur saoudien au Sénégal, Saad bin Abdullah Al Nofaie.




