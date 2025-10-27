Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Touba – Découverte macabre près du marché Ocass : la victime identifiée, il s’agit de Sokhna Ndeye Niang, mère de trois enfants


Rédigé le Dimanche 9 Novembre 2025 à 22:42 | Lu 57 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


L’émotion est vive à Touba après la découverte du corps sans vie d’une femme dans une maison abandonnée non loin du marché Ocass. L’enquête révèle désormais l’identité de la victime : Sokhna Ndeye Niang, une femme sourde, mariée et mère de trois enfants, qui aurait été agressée avant qu’on ne lui dérobe son téléphone portable.


Touba – Découverte macabre près du marché Ocass : la victime identifiée, il s’agit de Sokhna Ndeye Niang, mère de trois enfants

 

Le quartier Ndiobène Taye de Touba est sous le choc depuis la découverte, jeudi matin, du corps sans vie d’une femme dans une maison abandonnée à proximité du marché Ocass. Ce sont des membres d’une équipe de pompage venus assainir la zone après les inondations qui ont fait la macabre découverte.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait subi une mort violente. Le médecin légiste évoque deux contusions sévères à la tête, laissant penser à une agression. Par ailleurs, son téléphone portable neuf aurait disparu, renforçant la piste d’un vol suivi de meurtre.

La défunte a été identifiée : il s’agit de Sokhna Ndeye Niang, commerçante au marché Ocass, sourde-muette, mariée et mère de trois enfants. Sa mère, Fatou Gueye, a confirmé l’identité du corps, aujourd’hui en cours d’autopsie.

Effondrée, elle a confié:

« Ma fille ne faisait de mal à personne. Elle travaillait dur pour ses enfants malgré son handicap. Nous voulons la vérité et la justice. »

Les éléments du commissariat de Ndamatou ont ouvert une enquête criminelle pour identifier les auteurs de cet acte atroce.

Son mari, a de nouveau tiré la sonnette d’alarme sur la situation sécuritaire du secteur :

« Ces maisons vides et mal éclairées deviennent des repaires dangereux la nuit. Nous demandons plus de surveillance et d’éclairage. »

La mort tragique de Sokhna Ndeye Niang relance le débat sur la sécurité autour du marché Ocass et dans plusieurs quartiers périphériques de Touba, où les habitants réclament des patrouilles régulières et une meilleure protection des commerçants.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail

Lat Soukabé Fall - 26/10/2025 - 0 Commentaire
Habib Vitain dévoile son programme : “Thiès d’Abord” veut redonner souffle à la cité du rail
Le leader du mouvement « Thiès d’Abord », Habib Vitain, a présenté ce week-end les grandes lignes de son programme pour la mairie de Thiès. Un plan qu’il articule autour de cinq priorités : la santé,...

Actualités

Touba – Découverte macabre près du marché Ocass : la victime identifiée, il s’agit de Sokhna Ndeye Niang, mère de trois enfants

Lat Soukabé Fall - 09/11/2025 - 0 Commentaire
Touba – Découverte macabre près du marché Ocass : la victime identifiée, il s’agit de Sokhna Ndeye Niang, mère de trois enfants
L’émotion est vive à Touba après la découverte du corps sans vie d’une femme dans une maison abandonnée non loin du marché Ocass. L’enquête révèle désormais l’identité de la victime : Sokhna Ndeye...

Trafic de chanvre à Rufisque-Est : le jeune Diop tombe dans les filets de la brigade de recherches

Lat Soukabé Fall - 09/11/2025 - 0 Commentaire
Trafic de chanvre à Rufisque-Est : le jeune Diop tombe dans les filets de la brigade de recherches
Les agents de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Rufisque-Est ont mis la main, le 7 novembre 2025, sur un jeune homme soupçonné d’être au cœur d’un réseau de trafic de...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags