Est de la RDC : au moins 200 morts dans un éboulement dans les mines de Rubaya

Le gouverneur du Nord-Kivu, Bahati Musanga Eraston, s’est rendu sur les lieux pour soutenir les victimes, superviser l’évacuation des habitations situées dans des zones à risque et annoncer la prise en charge des blessés, transportés vers Goma pour des soins médicaux.



Les creuseurs rescapés racontent des scènes de panique et de désespoir. « Il y a eu la pluie, l’éboulement s’en est suivi et a emporté les gens. Certains ont été engloutis ; d’autres se trouvent toujours dans les puits à l’heure actuelle », confie un survivant encore sous le choc.





Un autre raconte : « La terre m’a recouvert quand j’étais dans le puits. J’ai des difficultés à respirer et je suis blessé à la tête. Le gouverneur a dit qu’il allait prendre en charge les frais médicaux. Nous disons "merci" car je n’avais pas l’argent pour payer l’hôpital. »



Le personnel médical du Centre de santé de référence de Rubaya, dont l’infirmière Anita Izabiriza, a reçu plusieurs blessés dans un état critique. « Ils étaient vraiment en mauvais état mais aujourd’hui ils vont mieux, sauf un patient qui reste dans le coma », précise-t-elle.



Face à l’ampleur du drame, le gouverneur a annoncé l’interdiction d’accès aux mines pour les femmes enceintes et les enfants, afin de limiter les risques dans ces zones particulièrement instables. Les recherches se poursuivent pour retrouver d’éventuels disparus encore coincés dans les puits.

