L'Actualité au Sénégal

LOUGA : interception d’une importante cargaison alimentaire non conforme


Une opération de la gendarmerie a permis de saisir à Sakal une grande quantité de produits alimentaires importés sans autorisation et destinés au marché parallèle.


Une vaste opération menée par la gendarmerie a permis de mettre fin aux activités d’un réseau particulièrement actif dans le nord du pays. Ce groupe distribuait sur le marché parallèle des produits importés d’Inde, présentés comme « halal », mais ne disposant d’aucune garantie de conformité.

Les services de contrôle ont identifié un ensemble d’acteurs opérant entre Dakar, Louga et Saint-Louis. D’après les investigations, la filière, pilotée par plusieurs commerçants dont un nommé M. L. Touré, s’appuyait sur un ancrage discret dans la région de Louga pour écouler des denrées dépourvues de toute traçabilité officielle.

Le mardi 25 novembre, les gendarmes de la brigade de proximité de Ngueune Sarr ont lancé une opération ciblée à Sakal, un point de passage stratégique. Agissant sur la base d’informations précises, ils ont mis en place un dispositif de contrôle avant l’aube. À son arrivée, le véhicule chargé — une Ford Traveller conduite par I. Dieng, mandaté depuis Dakar — a été immédiatement immobilisé.

La vérification complète du chargement a révélé une importante quantité de produits surgelés importés d’Inde sous divers labels « halal » :
• 60 paquets de Halal Dabal,
• 10 paquets de viande Halal Al-Hamd,
• 6 paquets de foie Liver Fegado,
• 4 paquets de foie de bœuf Beef Liver Halal,
• 10 paquets de pommes de terre surgelées,
• ainsi que d’autres articles périssables destinés au marché non réglementé.

Aucun document requis n’a été présenté, notamment la Déclaration d’Importation de Produits Alimentaires (DIPA), le certificat d’origine ou le certificat de salubrité.

L’ensemble de la cargaison a été remis au service départemental de l’Élevage de Louga. Son incinération est prévue au dépôt de la Sonaged, conformément aux procédures en vigueur.

