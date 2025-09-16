LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025

Au titre de la Présidence de la République

• Monsieur Amadou Lamine SY, conseiller en organisation de classe exceptionnelle, est nommé Directeur général du Bureau Organisation et Méthodes (BOM), en remplacement de

Monsieur Ibrahima NDIAYE ;

Au titre du Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines

• Monsieur Adama Faye, gestionnaire, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société Africaine de Raffinage (SAR), poste vacant ;

• Monsieur El Hadji Mamour SAKHO, titulaire d’un doctorat en physique appliquée et spécialiste en énergie et nanotechnologie, est nommé Président du Conseil de surveillance de l’Agence pour l’Économie et la Maitrise de l’Énergie, en remplacement de Monsieur Boukhadirou KABA ;

Au titre du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

• Monsieur Saliou Abdoulaye NGOM, administrateur civil, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE), au Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en remplacement de Monsieur Laïty MBENGUE ;

Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce

• Monsieur Alpha THIAM, juriste, expert en management des ressources humaines, est nommé Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et

Moyennes Entreprises (ADEPME), poste vacant ;

Au titre du Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme

• Monsieur Seck DIENG, doctorant en histoire moderne et contemporaine est nommé Directeur général du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries Créatives (FDCUIC), en remplacement de Monsieur Cheikh NDIAYE ;

• Monsieur Jean Benoît BAKHOUM, professeur d’éducation musicale, est nommé Secrétaire général du Fonds de Développement des Cultures urbaines et des Industries Créatives (FDCUIC), en remplacement de Madame Khady Diattou NDOYE ;

Au titre du Ministère de l’Éducation nationale

• Monsieur Saliou NDIAYE, Professeur d’Enseignement Secondaire, titulaire d’un Doctorat en Sciences Physiques, est nommé Directeur de l’Enseignement moyen secondaire général, en remplacement de Madame Fatimata Ba DIALLO ;

• Monsieur Aliou FAYE, Professeur d’Enseignement Secondaire, est nommé Directeur de l’Institut national d’Éducation et de Formation des Jeunes aveugles, en remplacement de Monsieur Youssou FAYE.