L’arrestation de Liam Ramos, 5 ans, choque les États-Unis

Le 20 janvier 2026, Liam et son père, Adrian Alexander Conejo Ramos, ont été approchés par des agents de l’ICE. Les autorités affirment que l’enfant a été pris en charge après que son père aurait tenté de fuir. Cependant, des témoins et responsables scolaires contestent cette version, affirmant que l’enfant aurait pu être confié à un adulte sur place, mais que cela ne leur a pas été permis.



Selon les images publiées, Liam portait un bonnet bleu aux oreilles de lapin et un sac à dos lorsqu’il a été emmené par les agents, suscitant une émotion immédiate dans la communauté et sur les réseaux sociaux. Après son arrestation, Liam et son père ont été transférés dans un centre de détention au Texas, à plus de 2 000 km de chez eux.



Ramos bénéficie actuellement d’une demande d’asile active devant un tribunal d’immigration, ce qui signifie qu’aucune expulsion définitive n’était en cours. Cette précision a alimenté le débat sur l’utilisation de méthodes coercitives par l’ICE et sur la protection des enfants dans le cadre des opérations migratoires.



L’affaire a déclenché des manifestations dans le centre-ville de Minneapolis malgré des températures hivernales glaciales. Des voix politiques et des associations de défense des droits humains ont vivement critiqué les méthodes de l’ICE, accusée d’avoir “utilisé un enfant comme appât” lors des opérations. Les responsables scolaires ont également exprimé leur indignation face à la situation, soulignant que l’enfant aurait pu être confié à un adulte sur place, ce qui aurait évité ce traumatisme.



De leur côté, les autorités de l’immigration maintiennent que l’enfant n’était pas ciblé intentionnellement, mais qu’il a été pris en charge pour sa sécurité après la tentative de fuite de son père.



Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’un renforcement des opérations de l’ICE à l’intérieur des États-Unis. Plusieurs autres enfants ont été détenus récemment dans la même région, alimentant les débats sur l’application des lois migratoires et sur le traitement des familles, en particulier des enfants, par les autorités.



L’histoire de Liam Ramos illustre tragiquement les tensions autour de la politique migratoire américaine et suscite des questions éthiques sur le traitement des enfants dans ces opérations. À seulement cinq ans, Liam est devenu malgré lui un symbole national de la controverse sur l’immigration et la protection des droits des familles.

