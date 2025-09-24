L’Université Iba Der Thiam de Thiès lance une opération de nettoiement en partenariat avec les forces de défense et de sécurité

L’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès a lancé, mardi, une vaste opération de désherbage, de nettoiement et de désinfection de ses locaux, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité (FDS), en prélude à la rentrée universitaire 2025-2026 prévue le 13 octobre, a constaté l’APS.



“Durant deux jours, nous allons nettoyer, désherber et désinfecter l’université pour accueillir les étudiants dès la semaine prochaine”, a déclaré le recteur Mamadou Babacar Ndiaye, soulignant l’importance de cette initiative communautaire.



Une nouvelle dynamique de collaboration

Le recteur a indiqué que cette action s’inscrit dans une nouvelle dynamique de partenariat entre l’université, ses étudiants, son personnel et les FDS.



“Nous avons convenu avec les autorités de la police et de l’armée de renforcer notre collaboration dans un esprit de service à la communauté”, a-t-il précisé.



Il a confirmé que les cours reprendront officiellement le lundi 13 octobre à 8 heures.



Un appui dans le cadre du concept “armée-nation”

De son côté, le lieutenant-colonel Sidy Fall, directeur des études de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), a rappelé que la présence de l’armée et de la police à l’université s’inscrit dans le cadre du concept “armée-nation”, et non d’une mission de maintien de l’ordre.



“Nous venons accompagner une institution voisine. Cette coopération marque le début d’une nouvelle ère, et nous allons développer ensemble des projets dans les domaines du sport et de l’éducation”, a-t-il indiqué.



Le lieutenant-colonel a également annoncé la volonté de l’ENOA de s’adosser à l’Université Iba Der Thiam et à l’École polytechnique de Thiès pour renforcer les capacités de ses étudiants, précisant que l’école recrute à partir du niveau licence.



Selon le recteur, les demandes d’orientation à l’UIDT atteignent près de 2000 nouveaux bacheliers, confirmant ainsi l’attractivité croissante de l’établissement.



Cette initiative conjointe entre l’université et les forces de défense symbolise une coopération citoyenne exemplaire, axée sur la propreté, la discipline et la solidarité au service de la communauté universitaire.

