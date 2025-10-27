L’INPG et l’ESP lancent un programme de formation de 50 techniciens dans la maintenance pétrolière et gazière





L’Institut national du pétrole et du gaz (INPG) et l’École supérieure polytechnique (ESP) de Dakar ont lancé un programme de formation de 50 techniciens dans les spécialités de la maintenance pétrolière et gazière, dont 25 en maintenance électrique, ont indiqué les responsables des deux institutions.



Vingt-cinq autres techniciens seront formés en maintenance mécanique des installations pétrolières et gazières, ont-ils précisé lors de la cérémonie de lancement de ce programme, vendredi à Dakar.



Selon les responsables, l’objectif est de doter les jeunes d’une spécialisation professionnalisante de haut niveau afin de répondre aux besoins en main-d’œuvre qualifiée dans l’industrie pétrolière et gazière et de renforcer le contenu local.



Présidant la cérémonie, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a exprimé sa fierté de participer au lancement de ce programme placé sous le signe de l’excellence, de la compétence et du patriotisme économique.



Il a souligné que cette initiative s’inscrit dans une vision stratégique claire des pouvoirs publics, qui font du développement du capital humain un pilier essentiel pour bâtir une économie souveraine, inclusive et durable.



Le ministre a plaidé pour une mobilisation des compétences nationales afin de préparer une génération de techniciens sénégalais capables de concevoir, d’entretenir et d’optimiser les installations énergétiques les plus complexes.



“Le développement du contenu local et du capital humain sénégalais mérite toute notre attention. Ces licences en maintenance mécanique et électrique ne sont pas seulement des formations, mais de véritables passerelles vers l’emploi, la dignité et l’excellence”, a-t-il affirmé.



Il a ajouté que ces formations répondent à un besoin réel du marché, exprimé par les partenaires techniques et industriels qui recherchent un personnel hautement qualifié pour assurer la durabilité des projets.



Dr Fall Mbaye, directeur de l’INPG, a souligné que la mise en place de ces licences représente un défi majeur, s’agissant d’un programme inédit au Sénégal et en Afrique. Il a annoncé la création d’un jury de sélection ainsi qu’une plateforme numérique d’inscription pour identifier les candidats les plus qualifiés et aptes à suivre ce parcours exigeant.



La formation, d’une durée d’un an, comprendra six mois de cours répartis entre les campus de l’ESP et de l’INPG, suivis de six mois de stage dans des compagnies pétrolières, des entreprises du secteur de l’énergie ou des structures partenaires.



Le démarrage des cours est prévu pour janvier 2026, tandis que l’ouverture de la plateforme d’appel à candidatures interviendra le 17 novembre 2025. Les profils ciblés sont les détenteurs d’un Brevet de technicien supérieur (BTS) et les titulaires d’une licence 3 dans certains domaines.



De son côté, le directeur de l’École supérieure polytechnique de Dakar, Falilou Mbacké Sambé, a annoncé que d’autres licences verront le jour prochainement, notamment en production pétrolière et gazière, ainsi qu’en hygiène, sécurité et environnement. Il a également évoqué la possibilité d’ouvrir ultérieurement des masters dans ces filières.



