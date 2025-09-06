L’Association Secteur S à Thiès Nord : 8ème journée de consultation gratuite après le succès de la zone Est

Représentée par M. Ousmane Ndiaye, venu spécialement de Belgique, l’association a pu compter sur l’implication active de ses membres et du président de l’association, M. Dièye, ainsi que sur la collaboration de l’ICP, du conseil de quartier, du délégué de quartier et surtout de la population locale. L’événement a également bénéficié de l’appui du maire M. Diakhaté, qui a souligné l’importance de ce type d’initiatives pour renforcer la prévention sanitaire dans la commune.



Sous la supervision de Madame Fall, infirmière chef de poste, les consultations ont été organisées avec professionnalisme et ont permis aux habitants de bénéficier de dépistages gratuits ciblant des pathologies graves mais fréquentes :



le diabète,



le cancer du col de l’utérus,



le cancer du sein,



et une campagne de sensibilisation contre le paludisme.





Cette journée a été marquée par une forte mobilisation des populations, qui ont exprimé leur satisfaction face à l’accessibilité des consultations et à la qualité de l’accueil. Les équipes médicales, sous la coordination de Madame Fall, ont salué l’organisation et l’implication des partenaires belges, dont le soutien logistique et technique a été indispensable à la réussite de cette édition.



Pour l’Association Secteur S, cette initiative reflète un engagement constant en faveur du développement social et sanitaire de leur ville d’origine et illustre le rôle clé de la diaspora dans la promotion de la santé et du bien-être communautaire.



Dans la perspective de l’année prochaine, l’association prévoit d’élargir cette campagne à d’autres pathologies, afin d’offrir une couverture sanitaire encore plus complète et de répondre aux besoins croissants de la population.

Dans le cadre de ses ambitions futures, l’association souhaite encourager une collaboration entre les deux principales villes économiques des deux pays, Thiès et Anvers, afin de mutualiser les efforts, élargir l’accès aux soins et étendre la prévention sanitaire à un plus grand nombre de populations.