Dakar : démantèlement d’un réseau d’escroquerie au visa turc





L’ambassade de Turquie à Dakar a été visée par un réseau sophistiqué de fraude aux visas et de falsification de documents, révèle le quotidien L’Observateur. L’affaire, digne d’un scénario de film policier, est malheureusement bien réelle.



Tout a commencé lorsqu’une plainte a été déposée par le directeur du Centre de demande de visa de l’ambassade, visant un individu accusé d’avoir soutiré de l’argent à plusieurs demandeurs en leur remettant de faux reçus. Se présentant comme un simple intermédiaire, il promettait à ses victimes l’obtention rapide de visas turcs.



Rapidement localisé à Fass Mbao, le suspect a été arrêté et a reconnu son rôle d’intermédiaire chargé de recruter des clients et de collecter l’argent pour le réseau. Ses déclarations ont permis d’identifier un deuxième membre du réseau, arrêté dans une prétendue agence de voyage près du marché Ndiarème. L’établissement, loin d’être légal, servait de couverture à des activités frauduleuses.



Sur place, les enquêteurs ont découvert un véritable arsenal de fraude : passeports, cachets administratifs, faux relevés bancaires, numéros Ninea et registres de commerce falsifiés, destinés à donner une apparence officielle aux escroqueries.



Si les deux suspects arrêtés ont été présentés au parquet, un troisième complice reste en cavale et fait l’objet d’une recherche active par les autorités.



Selon l’ambassade de Turquie, d’autres demandeurs de visa pourraient avoir été piégés, et de nouvelles plaintes sont attendues, laissant penser que le réseau aurait fait davantage de victimes que prévu.



dakaractu

