Thiès : Le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés après de fortes inondations

🌧️ Thiès sous les eaux : le ministre Birame Soulèye Diop au chevet des sinistrés Date : 19 août 2025 Lieu : Thiès, quartiers inondés

🚨 Une solidarité gouvernementale en marche Face aux inondations qui ont récemment frappé plusieurs quartiers de la ville de Thiès, le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, s’est rendu aux côtés des sinistrés dès les premières heures de la matinée. Il était accompagné du préfet, des sous-préfets des arrondissements nord et sud, du maire de Thiès Nord, ainsi que de nombreux services techniques et de sécurité.

🏚️ 40 familles touchées dans plusieurs quartiers Les zones les plus impactées incluent Sampathé, Père Khadim, Aiglon, AAN, et AR. Selon le maire Ousmane Diagne, « une quarantaine de familles ont été affectées par les inondations ». Heureusement, aucun dégât humain n’a été enregistré, mais de nombreuses maisons ont été envahies par les eaux.

🔧 Des solutions concertées avec les services compétents Après une tournée de terrain démarrée dès 8h du matin, une réunion de synthèse s’est tenue à la préfecture pour faire le point sur les urgences à adresser. Des mesures concrètes ont été décidées pour atténuer la souffrance des populations et améliorer l’évacuation des eaux dans les zones critiques. Le ministre a assuré que « des actions seront enclenchées dès demain ou après-demain pour venir en secours aux sinistrés ». Il a aussi salué la résilience des populations et le travail coordonné des services d’hygiène, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

🤝 Une mobilisation totale des autorités locales Le maire Ousmane Diagne a exprimé sa gratitude envers le ministre : « Je tiens à remercier chaleureusement notre frère et ami, le ministre Birame Soulèye Diop, pour sa disponibilité sans faille ». Il a aussi souligné l’accompagnement constant du préfet du département de Thiès, M. Cabou, des sous-préfets ainsi que de tous les services administratifs impliqués. Il a rappelé que les difficultés liées à l’assainissement ne peuvent être résolues durablement sans une réforme structurelle des canalisations, et en appel à la solidarité nationale pour une réponse durable aux défis de l’hivernage.

📽️ Revoir l’intervention du ministre en vidéo