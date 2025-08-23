Menu
Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique


Samedi 23 Août 2025


Le programme Élan Ci Artisanat a été officiellement lancé à Thiès, en présence des partenaires GIM-UEMOA, Senegel et la Société d’Inclusion Financière (SIF). Il prévoit de former 500 artisans dans cinq grandes villes du Sénégal autour de l’éducation financière, entrepreneuriale et numérique, avec un objectif ambitieux de 50 000 emplois d’ici 2028. Une initiative qui place l’artisanat au cœur de l’innovation et du développement économique.


Thiès : Lancement du programme Élan Ci Artisanat pour 500 artisans sénégalais

Date : 22 août 2025

Lieu : Mairie de Thiès

🌍 Inclusion financière, numérique et entrepreneuriat au cœur de la stratégie

La commune de Thiès a accueilli le lancement du programme Élan Ci Artisanat, une initiative portée par le cabinet Senegel en partenariat avec le GIM-UEMOA et la Société d’Inclusion Financière (SIF). L’objectif ? Former et accompagner 500 artisans répartis dans cinq grandes villes du pays : Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack et Saint-Louis.

🤝 Un projet testé ailleurs, adapté au Sénégal

Déjà expérimenté avec succès dans d’autres pays africains, le projet vise à renforcer les capacités des artisans en trois volets clés :

  • 💰 Éducation financière : apprendre à gérer les finances personnelles et professionnelles
  • 💡 Éducation entrepreneuriale : professionnaliser les métiers et améliorer la gestion des activités
  • 🌐 Éducation numérique : maîtriser les outils digitaux et protéger son activité contre les cybermenaces
Armel, directeur du groupe SIF, a insisté sur « l’importance d’offrir aux artisans les bases pour naviguer dans un écosystème numérique en pleine évolution ».

🎯 Objectif 50 000 emplois en 3 ans

Le programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Senegel pour créer 50 000 emplois d’ici 2028. Il repose sur quatre piliers fondamentaux :

  1. Formation aux soft skills (empathie, résolution de conflits, leadership)
  2. Insertion professionnelle et création d’entreprises
  3. Formalisation des 100 métiers prioritaires au Sénégal
  4. Développement de l’industrie créative et culturelle

🔐 La cybersécurité en ligne de mire

Le GIM-UEMOA, via son initiative GIM Trilogie, entend renforcer la sécurité numérique dans les services financiers. Un partenariat est d’ailleurs en cours avec l’Université du Luxembourg pour élaborer des standards de cybersécurité. « L’intelligence artificielle sert autant à innover qu’à attaquer. Il faut former nos populations à cette réalité », a affirmé un des représentants de GIM.

📽️ Vidéo du lancement

Auteur : Rédaction Thiesinfo

