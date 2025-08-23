Thiès – 500 artisans sénégalais bénéficient du programme Élan Ci Artisanat pour l'inclusion financière et numérique

Thiès : Lancement du programme Élan Ci Artisanat pour 500 artisans sénégalais

Date : 22 août 2025 Lieu : Mairie de Thiès

🌍 Inclusion financière, numérique et entrepreneuriat au cœur de la stratégie La commune de Thiès a accueilli le lancement du programme Élan Ci Artisanat, une initiative portée par le cabinet Senegel en partenariat avec le GIM-UEMOA et la Société d’Inclusion Financière (SIF). L’objectif ? Former et accompagner 500 artisans répartis dans cinq grandes villes du pays : Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack et Saint-Louis.

🤝 Un projet testé ailleurs, adapté au Sénégal Déjà expérimenté avec succès dans d’autres pays africains, le projet vise à renforcer les capacités des artisans en trois volets clés : 💰 Éducation financière : apprendre à gérer les finances personnelles et professionnelles

💡 Éducation entrepreneuriale : professionnaliser les métiers et améliorer la gestion des activités

🌐 Éducation numérique : maîtriser les outils digitaux et protéger son activité contre les cybermenaces Armel, directeur du groupe SIF, a insisté sur « l'importance d'offrir aux artisans les bases pour naviguer dans un écosystème numérique en pleine évolution ».

🎯 Objectif 50 000 emplois en 3 ans Le programme s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de Senegel pour créer 50 000 emplois d’ici 2028. Il repose sur quatre piliers fondamentaux : Formation aux soft skills (empathie, résolution de conflits, leadership) Insertion professionnelle et création d’entreprises Formalisation des 100 métiers prioritaires au Sénégal Développement de l’industrie créative et culturelle

🔐 La cybersécurité en ligne de mire Le GIM-UEMOA, via son initiative GIM Trilogie, entend renforcer la sécurité numérique dans les services financiers. Un partenariat est d’ailleurs en cours avec l’Université du Luxembourg pour élaborer des standards de cybersécurité. « L’intelligence artificielle sert autant à innover qu’à attaquer. Il faut former nos populations à cette réalité », a affirmé un des représentants de GIM.

