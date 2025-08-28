Plan Sénégal Émergent 2050 : Magueye Badiane et les Femmes Leaders unissent leurs forces pour un développement inclusif et souverain

Plan Sénégal Émergent 2050 : Les Femmes Leaders et le Secteur Privé S’unissent pour un Développement Inclusif et Durable

🤝 Une mobilisation nationale autour de la Vision 2050 Dans une dynamique inédite, le Patronat des Femmes d’Affaires, constitué de femmes chefs d’entreprise intellectuelles et visionnaires, s’est allié au Club des Femmes Leaders Investisseurs (CFLI), à Synergie : Réseau de l’Entrepreneuriat, à l’Union Nationale des Patrons d’Entreprises du Sénégal (UNPES) et à la Coopérative d’Habitat et d’Agriculture Win Win pour concrétiser les ambitions du Référentiel Sénégal 2050. Piloté par Madame Fatou Kiné Diaw, Présidente du CFLI et Lauréate du Top 50 mondial des femmes leaders, ce collectif s’appuie sur trois modèles économiques structurants pour impulser un développement inclusif, durable et endogène.

🏘️ 1. Logement social et épargne positive Face à la crise de l’habitat, une campagne d’épargne positive a été lancée pour mobiliser des ressources. Ce programme cible les agents du secteur privé et de la Fonction publique, avec des logements à énergie solaire financés par des banques partenaires et garantis par le FONGIP. Un partenariat stratégique a été signé avec GlobRock Financial (Chicago, USA) pour financer plus de 20 000 logements dans des villes comme Dakar, Thiès, Mbour, Kaolack, Touba et Ziguinchor, pour un montant compris entre 20 et 600 milliards FCFA.

💰 2. Création d’une Société Internationale d’Investissement et de Financement pour l’Afrique Inspirée des modèles asiatiques et nord-américains, cette structure panafricaine mobilisera les capitaux privés autour de projets structurants (infrastructures, énergie, agriculture, industrie, formation, etc.). Son objectif est de démocratiser l’accès à l’investissement via l’achat de titres financiers (actions, obligations) et de promouvoir une culture de l’épargne citoyenne. L'étude de mise en place est confiée à l’étude Me Moussa Mbacké.

🌱 3. Lutte contre l’émigration clandestine avec les Villages Verts Ce troisième pilier concerne la création de Villages Verts dans les communes rurales. Chaque jeune y bénéficiera d’un hectare de terre, de logement, de formation et d’outils agricoles pour cultiver de l’arachide, du riz, du blé ou du sésame, avec le soutien de bailleurs prêts à accompagner la SONACOS. Objectif : fixer les jeunes en zone rurale avec des perspectives durables.

🔧 Magueye Badiane, un soutien fondamental pour le projet Le succès de cette initiative repose en grande partie sur l’implication de M. Magueye Badiane, Président de l’UNPES. Stratège incontournable du patronat, il a su conjuguer expérience, réseau et diplomatie pour faire avancer les dossiers les plus sensibles du programme. M. Badiane a eu à voyager dans une centaine de pays. Son expérience en tant que directeur commercial en Allemagne et comme expert en hydraulique fluide dans une entreprise opérant sur les 4 continents lui a permis de nouer des liens solides avec les bailleurs et les partenaires techniques. Il œuvre actuellement à faire venir des investisseurs allemands, notamment des diamantaires, pour soutenir le redémarrage du secteur industriel national. Il est également en première ligne pour promouvoir l’apport du secteur privé sénégalais dans le cadre du Plan Sénégal Émergent 2050. « Monsieur Magueye Badiane a été l’un des premiers à croire en notre vision et à y investir ses ressources et son réseau. Son leadership et sa disponibilité ont été cruciaux dans les phases les plus déterminantes de notre parcours », a témoigné Madame Fatou Kiné Diaw.