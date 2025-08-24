L’Assemblée nationale examine le projet de loi sur l’OFNAC

Ce lundi, les députés ont entamé l’examen du projet de loi n⁰ 12-2025, portant création de l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) et définissant ses règles d’organisation et de fonctionnement.



Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, défend ce texte devant l’Assemblée nationale réunie en plénière.



Cette session extraordinaire, la première de l’année 2025, comporte quatre projets de loi. Outre celui sur l’OFNAC, les parlementaires doivent se prononcer sur la déclaration de patrimoine, imposée à certaines personnalités de la République, sur le statut et la protection des lanceurs d’alerte, ainsi que sur l’accès à l’information.

