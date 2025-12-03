Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Koumpentoum : un différend amoureux au cœur d’un drame jugé en audience criminelle


Rédigé le Vendredi 19 Décembre 2025 à 10:10 | Lu 58 fois Rédigé par


À Koumpentoum, un jeune homme de 21 ans a été jugé pour des faits mortels survenus à l’issue d’une altercation liée à une rivalité sentimentale lors d’une cérémonie familiale.


Koumpentoum : un différend amoureux au cœur d’un drame jugé en audience criminelle


 

Un dossier aux allures de tragédie humaine a été examiné mercredi par la juridiction criminelle de Koumpentoum. Un jeune homme de 21 ans a comparu pour des faits ayant entraîné la mort d’un de ses proches, à la suite d’une violente altercation survenue dans la nuit du 11 juin 2023, dans le village de Keur Daouda.

Les événements remontent à la soirée du 10 juin, à l’occasion d’un mariage organisé au domicile d’un habitant du village. Selon les éléments présentés à l’audience, l’ambiance festive s’est progressivement détériorée à la suite d’une rivalité sentimentale autour d’une jeune femme présente à la cérémonie. Des échanges verbaux ont dégénéré lorsque celle-ci aurait été bousculée, provoquant l’intervention de la victime pour lui venir en aide. Une opposition ferme du prévenu aurait alors exacerbé les tensions.

Craignant une situation incontrôlable, la jeune femme a quitté les lieux. Entendue à la barre, elle a indiqué n’avoir jamais entretenu de relation affective avec l’accusé et a confirmé être liée sentimentalement à la victime au moment des faits, un témoignage qui a pesé dans l’appréciation du dossier.

D’après la version du prévenu, la confrontation s’est intensifiée plus tard dans la soirée. Les deux jeunes hommes se seraient retrouvés à l’écart pour régler leur différend. Lors de cet affrontement, l’accusé reconnaît s’être emparé d’un tournevis trouvé dans une sacoche appartenant à un animateur musical. Il affirme avoir été frappé avec un gourdin avant de porter, en retour, un coup violent à la tête de son adversaire.

Grièvement blessée, la victime s’est effondrée, perdant beaucoup de sang. Elle a été évacuée vers un poste de santé, puis transférée au district sanitaire de Koumpentoum, où elle a finalement succombé à ses blessures.

À la barre, le mis en cause n’a pas contesté les faits, tout en soutenant qu’il n’avait aucune intention de donner la mort. Ému, il a expliqué que la situation avait été alimentée par des tensions personnelles et sentimentales. Son conseil a plaidé pour une requalification des faits en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, estimant que l’élément intentionnel n’était pas établi.

Le représentant du ministère public, pour sa part, a retenu la gravité des faits et l’usage d’un objet dangereux, sollicitant une peine de dix ans de réclusion criminelle. La juridiction devra désormais se prononcer sur la qualification retenue et la responsabilité pénale du prévenu.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Koumpentoum : un différend amoureux au cœur d’un drame jugé en audience criminelle

- 19/12/2025 - 0 Commentaire
Koumpentoum : un différend amoureux au cœur d’un drame jugé en audience criminelle
À Koumpentoum, un jeune homme de 21 ans a été jugé pour des faits mortels survenus à l’issue d’une altercation liée à une rivalité sentimentale lors d’une cérémonie familiale.   Un dossier aux...

USSEIN Khelcom : des étudiants dénoncent des conditions d’études difficiles et la suppression des rappels de bourse

- 19/12/2025 - 0 Commentaire
USSEIN Khelcom : des étudiants dénoncent des conditions d’études difficiles et la suppression des rappels de bourse
À l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass, des étudiants du campus de Khelcom alertent sur la précarité de leurs conditions d’études et la suppression des rappels de bourse de la sixième...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags