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L'Actualité au Sénégal

Korité : célébration divisée entre vendredi et samedi au Sénégal


Rédigé le Vendredi 20 Mars 2026 à 13:34 | Lu 42 fois Rédigé par


La Korité est célébrée en ordre dispersé au Sénégal, entre vendredi et samedi, en raison de divergences sur l’observation du croissant lunaire.


 

La fête de Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne musulman, a été célébrée ce vendredi par une partie des fidèles au Sénégal, tandis que la majorité a choisi de la commémorer le lendemain, samedi.
La Coordination des musulmans du Sénégal ainsi que la famille omarienne ont appelé leurs membres à observer la fête dès vendredi.
En revanche, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), structure officielle regroupant des représentants des différentes confréries, a retenu la date du samedi pour la célébration.
Réunis jeudi pour observer le croissant lunaire, ses membres ont indiqué que celui-ci n’avait été aperçu nulle part sur le territoire national.
Sur cette base, la commission a fixé au samedi 21 mars 2026 le premier jour du mois de Chawwal, marquant ainsi la célébration officielle de la Korité.
Depuis plusieurs années, la communauté musulmane sénégalaise fait face à des divergences récurrentes concernant les dates des fêtes religieuses, malgré l’existence d’un organe chargé de statuer sur l’apparition de la lune.



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