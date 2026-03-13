Korité : célébration divisée entre vendredi et samedi au Sénégal

La fête de Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne musulman, a été célébrée ce vendredi par une partie des fidèles au Sénégal, tandis que la majorité a choisi de la commémorer le lendemain, samedi.

La Coordination des musulmans du Sénégal ainsi que la famille omarienne ont appelé leurs membres à observer la fête dès vendredi.

En revanche, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), structure officielle regroupant des représentants des différentes confréries, a retenu la date du samedi pour la célébration.

Réunis jeudi pour observer le croissant lunaire, ses membres ont indiqué que celui-ci n’avait été aperçu nulle part sur le territoire national.

Sur cette base, la commission a fixé au samedi 21 mars 2026 le premier jour du mois de Chawwal, marquant ainsi la célébration officielle de la Korité.

Depuis plusieurs années, la communauté musulmane sénégalaise fait face à des divergences récurrentes concernant les dates des fêtes religieuses, malgré l’existence d’un organe chargé de statuer sur l’apparition de la lune.

