Korité 2026 à Touba : Serigne Mountakha Mbacké exhorte les fidèles à maintenir l’élan spirituel après le Ramadan

À l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Fitr, Serigne Mountakha Mbacké a adressé un message aux fidèles, les exhortant à continuer leurs pratiques religieuses au-delà du mois de Ramadan. Son intervention a été relayée par Serigne Fallou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre, qui a également dirigé la prière.

Dans son message, le guide religieux a insisté sur le fait que la fin du jeûne ne doit pas entraîner un relâchement dans l’adoration. Il a encouragé les croyants à persévérer dans leurs efforts spirituels et à renforcer leur engagement religieux autant que possible.

Il a également mis l’accent sur la solidarité entre fidèles, appelant à cultiver les liens fraternels et à s’encourager mutuellement dans la pratique religieuse. Il a salué le comportement des disciples durant le Ramadan, marqué notamment par leur assiduité dans les lieux de culte, l’apprentissage du Coran, la récitation de xassidas et les actions de solidarité.

Dans un esprit de recueillement, Serigne Mountakha Mbacké a prié pour que les œuvres accomplies soient acceptées, rappelant que le croyant doit sortir de cette période spirituelle amélioré dans tous les aspects de sa vie.

Enfin, il a invité les fidèles ayant des jours de jeûne à rattraper à le faire rapidement, tout en soulignant les bienfaits du jeûne des six jours du mois de Chawwal, qu’il a encouragé à observer pour ceux qui en ont la possibilité.