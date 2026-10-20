Kolda : une enquête ouverte après la découverte d’un homme poignardé

Une découverte alarmante à l’entrée de Kolda La matinée de ce mardi 20 octobre 2026 a été marquée par une découverte préoccupante à l’entrée de la commune de Kolda. Un homme âgé d’une quarantaine d’années a été retrouvé grièvement blessé au bord de la Route nationale 6 (RN6), à quelques mètres de l’entrée de la ville en venant de Vélingara.



Selon les informations rapportées par la presse, ce sont des passants qui ont découvert la victime, étendue au sol dans une mare de sang. L’homme présentait une profonde blessure à l’abdomen, apparemment causée par une arme blanche.



Les circonstances dans lesquelles il a été blessé restent, pour le moment, inconnues. Rien ne permet encore de déterminer avec précision le lieu où l’agression s’est produite, ni les raisons qui auraient conduit à cet acte de violence.

Une évacuation en urgence à l’hôpital régional Alertés par les témoins de la découverte, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux afin de porter assistance à la victime.



Après les premiers soins, le quadragénaire a été évacué en urgence vers le service de chirurgie de l’hôpital régional de Kolda. Son état de santé était décrit comme particulièrement préoccupant au moment de sa prise en charge.



La gravité de sa blessure à l’abdomen faisait craindre pour sa vie. À ce stade, aucune information complémentaire n’a été communiquée sur l’évolution de son état de santé.



Autre difficulté pour les enquêteurs : l’identité de la victime n’avait pas encore été établie au moment des premiers éléments rapportés. Les recherches devront donc permettre de déterminer qui est cet homme et, éventuellement, de retrouver ses proches.

Les circonstances de l’agression restent à élucider Comment cet homme s’est-il retrouvé grièvement blessé au bord de la RN6 ? A-t-il été agressé à proximité de l’endroit où il a été découvert ou transporté jusque-là après les faits ? Autant de questions auxquelles les investigations devront apporter des réponses.



Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité afin d’identifier la victime, de reconstituer le déroulement des événements et de retrouver le ou les auteurs présumés de cette agression.



Les témoignages des personnes ayant découvert le blessé pourraient contribuer à établir les premiers éléments de la chronologie. Les investigations devront également déterminer si des témoins ont aperçu des individus ou des véhicules suspects dans le secteur.



Pour l’heure, aucune arrestation ni aucun mobile n’ont été signalés dans les informations disponibles. Il convient donc de ne pas tirer de conclusions prématurées sur les circonstances de cette affaire.

La sécurité en question sur cet axe routier Cette découverte remet en lumière la nécessité de faire toute la lumière sur les actes de violence commis dans les espaces publics. La RN6 constitue un axe de circulation important dans la région de Kolda, notamment pour les déplacements entre Kolda et Vélingara.



Toutefois, les éléments disponibles ne permettent pas d’affirmer que cette agression est liée à un problème particulier de sécurité sur cet axe routier.



L’urgence reste désormais médicale, avec la prise en charge de la victime, mais aussi judiciaire, avec les investigations destinées à établir les responsabilités.



En attendant de nouvelles informations sur son identité et son état de santé, cette affaire demeure entourée de nombreuses zones d’ombre.