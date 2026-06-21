Kolda sous le choc : un jeune poignardé à mort en pleine séance de 'sabar'

Selon les premiers éléments de l'enquête, une altercation aurait éclaté au cours de la manifestation. Au cours de l'incident, la victime a reçu un violent coup de couteau. Rapidement évacué vers le centre hospitalier régional de Kolda, le jeune homme a été pris en charge par les équipes médicales. Malgré les efforts des médecins, il a succombé à ses blessures ce lundi en raison de la gravité de sa blessure.





Alertés dès les faits, les éléments du commissariat central de Kolda ont ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire. L'auteur présumé de l'agression a été interpellé peu après les faits. D'après les informations communiquées par les enquêteurs, il s'agit d'un mineur.





Les investigations se poursuivent pour déterminer avec précision les circonstances du drame ainsi que les raisons ayant conduit à cette agression mortelle. Cette affaire relance également les inquiétudes liées aux violences impliquant des jeunes lors de rassemblements festifs.





La disparition de T. I. Kanté a provoqué une vive émotion dans le quartier Château et dans plusieurs secteurs de la commune de Kolda, où habitants et proches de la victime réclament que toute la lumière soit faite sur ce drame.

