Kolda : démantèlement d’un réseau de faux billets et saisie de denrées





Ce lundi, la Gendarmerie nationale a fait état de la neutralisation d’un réseau spécialisé dans la production et la diffusion de faux billets à Kolda. L’opération menée les 13 et 14 février 2026 par la Brigade territoriale locale a conduit à l’arrestation de quatre personnes.



Deux suspects ont été appréhendés dès le 13 février, dans le cadre de la lutte contre la délinquance. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs ainsi que pour détention et mise en circulation de billets contrefaits ayant cours légal au Sénégal.



Le 14 février, des perquisitions à Salikégné, soutenues par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention, ont permis la saisie de 500 000 francs CFA en faux billets, principalement des coupures de 500 francs. Deux autres individus ont été arrêtés, dont l’un déjà recherché pour diffusion illégale de données personnelles.



Dans le cadre de la même opération, deux magasins contenant plus de dix tonnes de sacs d’arachides et 2,5 tonnes de sésame, achetés avec de la fausse monnaie, ont été scellés sur ordre du Procureur de la République. L’enquête se poursuit pour identifier les éventuelles ramifications du réseau et évaluer l’ampleur du préjudice.

