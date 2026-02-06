Diourbel : cinq individus présentés au parquet après une enquête de la gendarmerie





Cinq personnes arrêtées lors d’une opération menée par la gendarmerie entre Touba et Mbacké doivent être présentées au parquet de Diourbel. Elles feront face au procureur ou à ses substituts, dans le cadre d’une procédure judiciaire ouverte après exploitation d’un renseignement signalant un groupe organisé.



Selon les enquêteurs, l’opération a d’abord permis l’interpellation du principal suspect, qui aurait ensuite indiqué l’identité d’un partenaire présumé résidant dans un quartier de Touba. La poursuite des investigations a conduit à l’arrestation de trois autres personnes, tandis qu’un sixième individu aurait quitté la zone pour rejoindre Kaolack.



Sur instruction du parquet, les personnes interpellées ont été soumises à des examens médicaux à l’hôpital Matlaboul Fawzeiny. Les résultats ont révélé que deux d’entre elles sont porteuses du VIH.



En attendant la suite de la procédure, elles pourraient être placées en détention provisoire. Leur dossier serait alors transmis à un juge d’instruction avant un éventuel renvoi devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel.

