Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kolda : décès brutal de « Djidé » dans une boîte de nuit


Rédigé le Mardi 23 Septembre 2025 à 12:24 | Lu 48 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une mère de trois enfants succombe à un malaise au Café de France

Un drame a endeuillé la ville de Kolda, dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 septembre. F. Mballo, plus connue sous le surnom de « Djidé », âgée d’une trentaine d’années, est décédée après avoir été victime d’un malaise à l’intérieur du bar de l’hôtel Café de France, situé à la périphérie sud de la ville.


Kolda : décès brutal de « Djidé » dans une boîte de nuit

Une vie marquée par des rebondissements

Mère de trois enfants issus d’un premier mariage, la défunte s’était récemment remariée avec un homme originaire de Touba et résidait à Pikine, dans la banlieue dakaroise. Revenue à Kolda pour participer à une cérémonie de sortie de circoncision, elle avait profité d’une sortie entre amies lorsque le drame est survenu.

Malaise fatal en pleine nuit

Selon les premiers éléments recueillis, la jeune femme a été terrassée par un malaise soudain alors qu’elle se trouvait dans la boîte de nuit. Rapidement évacuée, elle n’a malheureusement pas survécu. Son corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Kolda. Les premières constatations laissent penser à une origine naturelle, mais l’enquête ouverte devrait permettre de lever toute ambiguïté.

Une mort qui suscite débats et indignation

Au-delà de la douleur, la disparition de Djidé a fait naître de vives réactions. Certains proches de la victime jugent les circonstances de ce décès « indignes » pour une femme mariée, alimentant des débats dans la communauté locale. Entre choc, tristesse et polémiques, la ville reste marquée par cette fin tragique.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags