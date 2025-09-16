Kolda : décès brutal de « Djidé » dans une boîte de nuit

Une vie marquée par des rebondissements

Mère de trois enfants issus d’un premier mariage, la défunte s’était récemment remariée avec un homme originaire de Touba et résidait à Pikine, dans la banlieue dakaroise. Revenue à Kolda pour participer à une cérémonie de sortie de circoncision, elle avait profité d’une sortie entre amies lorsque le drame est survenu.



Malaise fatal en pleine nuit

Selon les premiers éléments recueillis, la jeune femme a été terrassée par un malaise soudain alors qu’elle se trouvait dans la boîte de nuit. Rapidement évacuée, elle n’a malheureusement pas survécu. Son corps a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional de Kolda. Les premières constatations laissent penser à une origine naturelle, mais l’enquête ouverte devrait permettre de lever toute ambiguïté.



Une mort qui suscite débats et indignation

Au-delà de la douleur, la disparition de Djidé a fait naître de vives réactions. Certains proches de la victime jugent les circonstances de ce décès « indignes » pour une femme mariée, alimentant des débats dans la communauté locale. Entre choc, tristesse et polémiques, la ville reste marquée par cette fin tragique.

