Kidnappé à Dakar, rasé et ligoté sous un baobab à Bambey : le calvaire d’un adolescent

Selon les premiers éléments recueillis, l’adolescent aurait été enlevé alors qu’il se trouvait dans son quartier à Yeumbeul. Après sa disparition, la famille avait donné l’alerte, redoutant le pire. Pendant près de deux jours, aucune information ne permettait de localiser le garçon, plongeant ses proches dans une angoisse profonde.



C’est finalement dans la commune de Bambey, à plus de 200 kilomètres de la capitale, que le mineur a été découvert. Il aurait été retrouvé rasé, ligoté et attaché sous un baobab, dans une zone isolée. Des habitants, alertés par des mouvements suspects, ont procédé à sa libération avant de prévenir les autorités locales.



Pris en charge par les services de santé, l’adolescent présentait des signes de fatigue extrême, de déshydratation et un important choc psychologique. Son état de santé est jugé stable, mais un suivi médical et psychologique a été recommandé.



La police a ouvert une enquête pour enlèvement et séquestration afin d’identifier les auteurs et de déterminer les motivations exactes de cet acte. À ce stade, aucune piste n’est écartée, qu’il s’agisse d’une tentative de rançon, d’une intimidation ou d’un acte criminel isolé.



Dans le quartier de la famille à Dakar, l’émotion est vive. Parents et riverains expriment leur inquiétude face à ce qu’ils considèrent comme une montée de l’insécurité, notamment à l’encontre des enfants. Cette affaire relance le débat sur la protection des mineurs et la vigilance collective.



Les autorités appellent toute personne disposant d’informations utiles à se rapprocher des services de sécurité afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui a profondément marqué l’opinion.

