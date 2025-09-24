Khossanto : un véhicule renversé par les eaux après de fortes pluies, les passagers secourus





Un accident spectaculaire s’est produit mardi à l’entrée de la commune de Khossanto, dans la région de Kédougou, où un véhicule de transport commun de type 4×4 s’est renversé dans un cours d’eau en crue. Les fortes pluies tombées ces derniers jours ont rendu plusieurs routes impraticables, notamment l’axe Khossanto-Bembou-Sabodala.



Selon un conseiller technique de la mairie, le chauffeur a tenté de traverser malgré la montée des eaux, avec à son bord plusieurs passagers, dont des femmes et des enfants. Sous la force du courant, le véhicule a été emporté et s’est renversé. Grâce à l’intervention rapide des habitants, tous les passagers ont pu être sauvés de justesse.



Les autorités locales appellent à la prudence. L’adjoint au préfet de Kédougou a rappelé qu’une onde pluvio-orageuse, active depuis dimanche, devrait durer trois jours, avec un pic d’intensité observé entre lundi et mardi. Ce phénomène pourrait entraîner de nouvelles crues, notamment au niveau du fleuve Gambie et des marigots environnants.



Un suivi est en cours pour évaluer l’évolution de la situation. Les populations riveraines sont invitées à limiter leurs déplacements et à rester vigilantes face aux risques liés aux fortes précipitations.

