Khombole : la mairie et les habitants rénovent l’école Ibrahima Ndiaye dans un élan communautaire exemplaire





La mairie de Khombole a choisi cette année l’école élémentaire Ibrahima Ndiaye (anciennement Khombole 4) pour sa campagne annuelle de rénovation des établissements scolaires. Cette initiative, lancée en 2024, repose sur une démarche communautaire impliquant à la fois la municipalité et les habitants de la commune.



À la rentrée, l’école présentait un nouveau visage : un portail aux couleurs nationales, des salles de classe fraîchement repeintes, des allées pavées et un espace vert central dominé par trois arbres décorés en vert, jaune et rouge. Ce décor harmonieux fait désormais de l’établissement une véritable fierté du quartier Guinaw Rail, situé à une trentaine de kilomètres de Thiès.



Le directeur, Mouhamadou Thioune, se réjouit de cette transformation. « L’école compte aujourd’hui plus de 12 classes et accueille environ 700 élèves », confie-t-il. Les travaux, entamés en septembre, ont concerné la réfection complète des murs, la mise à disposition de nouveaux mobiliers et la rénovation du mur de clôture.



Selon Ousmane Ndione, président de la commission éducation de la mairie, le coût total du projet s’élève à 9 millions de francs CFA, dont 4 millions ont été mobilisés par les habitants. L’appel à contributions lancé par le maire Maguèye Boye en août a rencontré un fort écho, témoignant de l’engagement citoyen des résidents du quartier.



Le maire poursuit ainsi une politique progressive : après la rénovation de l’école Touba Fall en 2024, c’est au tour de l’école Ibrahima Ndiaye d’en bénéficier, avant d’autres établissements comme Khombole 5, 6 ou 7 dans les prochaines années.



En parallèle, la mairie distribue chaque année des kits scolaires complets aux élèves, enseignants et directeurs. « Le maire a non seulement réfectionné l’école, mais il a aussi offert un kit à chaque élève et enseignant », souligne le directeur, reconnaissant que ces actions favorisent de meilleures conditions d’apprentissage et contribuent à un taux de réussite avoisinant 97 %, malgré des classes parfois surchargées.



Les habitants ont eux aussi participé activement. Mamadou Niang, peintre du quartier, a mis ses compétences au service du chantier : « Je ne pouvais pas contribuer financièrement, mais j’ai offert mon travail et mon temps pour embellir notre école. » Avec son équipe, il a travaillé plusieurs jours sans relâche pour livrer le projet dans les délais.



Pour Mory Guèye, parent d’élève, cette réalisation est une source de fierté : « Nous devons désormais entretenir ce joyau pour qu’il reste durable. »



L’école Ibrahima Ndiaye symbolise aujourd’hui la réussite d’une initiative locale, où les efforts conjoints de la mairie et de la population ont permis d’améliorer concrètement les conditions d’enseignement et de redonner à l’éducation toute sa valeur au cœur de Khombole.

