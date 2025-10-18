Menu
Disparition inquiétante de deux jeunes filles à Sinthiang Koundara : leurs familles lancent un appel à l’aide


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 12:46 | Lu 38 fois


Deux mineures âgées de 15 et 17 ans ont disparu à Sinthiang Koundara depuis jeudi dernier. Leurs familles, plongées dans l’angoisse, appellent les forces de sécurité à intervenir pour les retrouver.


Une vive émotion règne à Sinthiang Koundara, au niveau du PKA12, après la disparition de deux jeunes filles. Il s’agit de Mariama Dianko Sidibé, âgée de 17 ans, et de Mariama Bayo, 15 ans, toutes deux portées disparues depuis jeudi dernier.

Selon une source proche des familles, les deux adolescentes auraient quitté leur domicile ce jour-là vers 16 heures, à l’insu de leurs parents, pour se rendre à Tambacounda. Depuis, elles demeurent introuvables, plongeant le village dans la consternation.

Les proches des disparues, submergés par l’inquiétude, ont lancé un appel pressant aux forces de défense et de sécurité afin de retrouver leurs filles saines et sauves.

dakaractu




