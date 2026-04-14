Keur Massar : un suspect arrêté après une violente altercation

Selon les informations disponibles, le conflit aurait éclaté pour des raisons encore floues, possiblement liées à des différends personnels ou financiers.





Très vite, la situation a dégénéré, l’un des frères étant violemment agressé au cours de l’altercation.





La victime a été blessée et transportée vers une structure sanitaire. Son état a suscité l’inquiétude de ses proches.





Les forces de l’ordre sont intervenues et ont procédé à l’arrestation d’un suspect, identifié comme étant impliqué dans les faits.





Lors de son audition, ce dernier aurait tenté de justifier son acte, évoquant une dispute qui aurait mal tourné.





Le dossier a été transmis à la justice, qui devra établir les responsabilités exactes.





Ce drame illustre une fois de plus la montée des violences dans les conflits familiaux.

