Keur Massar : un réseau de faux monnayage démantelé, trois personnes interpellées





Dans le cadre des actions visant à freiner la circulation de faux billets de banque, la Brigade de Recherches de Keur Massar a mis fin aux activités d’un réseau de faussaires et procédé à l’interpellation de trois individus, dont deux Sénégalais et un ressortissant nigérien. L’opération a permis la saisie d’une importante somme estimée à cinq cents millions de francs CFA.



La contre-valeur saisie est constituée de faux billets en francs CFA et en dollars américains, ainsi que de billets noirs destinés à être transformés par des procédés chimiques. D’après les informations recueillies par les enquêteurs, le ressortissant nigérien, présenté comme un membre actif du réseau, serait récemment entré sur le territoire sénégalais avec ces billets avant de prendre contact avec un citoyen sénégalais pour organiser leur lavage.



C’est au cours des démarches entreprises pour se procurer le matériel nécessaire à cette opération que les forces de sécurité ont réussi à infiltrer le réseau. Un dispositif de surveillance et de filature a alors été mis en place par la Brigade de Recherches. Le 22 décembre 2025, l’intervention des enquêteurs a permis l’interpellation des trois suspects, dont l’un assurait la conduite d’un véhicule de marque Renault utilisé pour leurs déplacements.



Lors des fouilles, la somme estimée à 500 millions de francs CFA a été retrouvée en possession du ressortissant nigérien, sous forme de coupures de 10 000 francs CFA et de billets de 100 dollars. Le véhicule ayant servi au transport a également été saisi.



Les trois personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête, qui se poursuit afin d’identifier d’éventuels autres complices et de démanteler l’ensemble du réseau impliqué dans ces activités.

