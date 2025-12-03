Keur Massar : plusieurs arrestations après des opérations ciblées contre la délinquance





Dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de délinquance, la Brigade de Recherches de Keur Massar a conduit, au cours de la semaine écoulée, une série d’opérations qui ont abouti à des résultats jugés probants.



L’enquête a démarré à la suite d’une plainte déposée le vendredi 12 décembre 2025 par une ressortissante étrangère, qui dénonçait des faits de chantage et d’extorsion de fonds. Saisie du dossier, la Brigade de Recherches a immédiatement engagé des investigations approfondies, permettant d’identifier et de localiser un groupe de suspects composé exclusivement de ressortissants étrangers.



D’après les éléments recueillis par les enquêteurs, les individus interpellés recouraient à de fausses identités et à des qualités fictives, parfois associées à des personnalités connues. Ils créaient ainsi de faux profils sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram et WhatsApp, afin de proposer à leurs victimes de prétendus articles de commodité, dans le but de leur soutirer de l’argent.



Une opération de perquisition menée le vendredi 18 décembre 2025 a permis l’arrestation de cinq personnes, prises en flagrant délit d’escroquerie en ligne. Elles ont été surprises en pleine activité frauduleuse, installées autour de tables avec des ordinateurs portables.



Le même jour, la Brigade de Recherches est également intervenue à la suite de plusieurs signalements faisant état d’agressions commises par des groupes de deux à trois individus, notamment dans la forêt de Keur Massar. Une vaste opération menée dans cette zone a conduit à l’interpellation de quinze personnes. Selon les enquêteurs, les suspects utilisaient des armes blanches ainsi que des gaz neutralisants pour immobiliser leurs victimes avant de les dépouiller de leurs effets personnels.



Ces interventions s’inscrivent dans les actions continues menées par la Brigade de Recherches de Keur Massar pour endiguer l’insécurité et renforcer la protection des populations.

