Keur Massar : la Police et la Gendarmerie apaisent les tensions après un incident filmé





Des images montrant une altercation entre membres de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale à Keur Massar ont circulé ce vendredi sur les réseaux sociaux, provoquant de nombreuses réactions.



À la suite de cette situation, les deux institutions ont publié un communiqué conjoint, signé par les responsables de la communication de chaque corps. Elles y expriment leurs regrets face à cet événement présenté comme un fait ponctuel. Les directions soulignent que cette scène ne correspond pas à la qualité des rapports habituellement entretenus entre policiers et gendarmes, des relations qualifiées d’exemplaires dans l’exercice de leurs missions.



Les autorités indiquent également avoir engagé des démarches communes pour clarifier les circonstances de l’incident et déterminer les responsabilités, tout en veillant à préserver la cohésion entre les unités impliquées. L’objectif affiché est de maintenir l’esprit de coopération qui caractérise traditionnellement leurs actions sur le terrain.



La Police nationale et la Gendarmerie nationale réaffirment enfin leur engagement à continuer de travailler ensemble, dans une collaboration renforcée, afin d’assurer la sécurité des populations et le maintien de l’ordre public dans tout le pays.

