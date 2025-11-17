Menu
L'Actualité au Sénégal

Collision à l’entrée de Kahone : plusieurs passagers pris en charge à l’hôpital régional


Rédigé le Mercredi 19 Novembre 2025 à 16:30


Un incident sur la RN1 impliquant deux véhicules a fait plusieurs blessés à Kahone. Les victimes ont été transportées à l’hôpital régional de Kaolack.


Collision à l’entrée de Kahone : plusieurs passagers pris en charge à l’hôpital régional

 

Un incident de circulation s’est produit ce mercredi vers 8h50 à l’entrée de Kahone. Deux véhicules de type « Cheikhou Chérif », engagés dans une course improvisée sur la RN1, se sont retrouvés impliqués dans l’accident. L’un des conducteurs, tenté par un dépassement, a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa trajectoire près du mur de l’aérodrome de Kahone.

Plusieurs occupants ont été touchés, dont deux personnes en situation préoccupante. Les sapeurs-pompiers ont rapidement évacué l’ensemble des blessés vers l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niasse de Kaolack pour leur prise en charge.

Ce nouvel épisode met une fois de plus en lumière le manque de discipline de certains conducteurs, dont les comportements à risque continuent d’alimenter des situations dangereuses sur les routes du pays.




Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Affaire ASER–Thierno Alassane Sall : le dossier quitte le terrain médiatique et bascule dans une confrontation judiciaire

Lat Soukabé Fall - 19/11/2025 - 0 Commentaire
Affaire ASER–Thierno Alassane Sall : le dossier quitte le terrain médiatique et bascule dans une confrontation judiciaire
L’affaire opposant l’ancien ministre de l’Énergie, Thierno Alassane Sall, à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) connaît une nouvelle accélération. Entendu ce mercredi par la Section...

Keur Massar : la Police et la Gendarmerie apaisent les tensions après un incident filmé

- 19/11/2025 - 0 Commentaire
Keur Massar : la Police et la Gendarmerie apaisent les tensions après un incident filmé
La Police et la Gendarmerie ont publié un communiqué commun après une altercation filmée à Keur Massar, rappelant le caractère isolé de l’incident et leur collaboration habituelle.   Des images...
