Collision à l’entrée de Kahone : plusieurs passagers pris en charge à l’hôpital régional





Un incident de circulation s’est produit ce mercredi vers 8h50 à l’entrée de Kahone. Deux véhicules de type « Cheikhou Chérif », engagés dans une course improvisée sur la RN1, se sont retrouvés impliqués dans l’accident. L’un des conducteurs, tenté par un dépassement, a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa trajectoire près du mur de l’aérodrome de Kahone.



Plusieurs occupants ont été touchés, dont deux personnes en situation préoccupante. Les sapeurs-pompiers ont rapidement évacué l’ensemble des blessés vers l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niasse de Kaolack pour leur prise en charge.



Ce nouvel épisode met une fois de plus en lumière le manque de discipline de certains conducteurs, dont les comportements à risque continuent d’alimenter des situations dangereuses sur les routes du pays.

