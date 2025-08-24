Keur Massar : Trois arrestations pour faux billets et trafic de dr@gue à Grand-Yoff



La brigade de recherches de Keur Massar a procédé à l’arrestation de trois personnes impliquées dans un réseau de contrefaçon monétaire et de trafic de drogue dure. L’opération, menée dimanche 24 août 2025 à Grand-Yoff, fait suite à des renseignements faisant état d’un trafic important de faux billets dans ce quartier de Dakar.



Grâce à un dispositif de surveillance efficace, les suspects ont été interpellés en flagrant délit. L’enquête révèle le caractère structuré de ce réseau criminel.



Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, fabrication et mise en circulation de signes monétaires nationaux et étrangers, ainsi que détention et trafic de drogue dure.



Les perquisitions effectuées à leurs domiciles ont permis de saisir une importante quantité de faux billets, de la drogue dure et du matériel destiné à la falsification : trois imprimantes, quatre ordinateurs portables, 880 000 F CFA en fausse monnaie (dont 300 000 F CFA et 580 000 en devises étrangères), six sachets de drogue dure d’un poids total de 6 g, un scooter de marque Beverly et une arme factice.



L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices ou commanditaires. La gendarmerie nationale invite la population à collaborer en signalant gratuitement tout renseignement utile aux numéros verts 123 ou 800 00 20 20.

