Keur Maguèye Ndaw : Un élan de partage signé 'Ndaw Dou Fowe Deug'

Cette initiative, inscrite dans le cadre des actions sociales menées durant le mois béni de Ramadan, a permis d’apporter un soutien concret aux familles, aux personnes âgées et aux fidèles au moment de la rupture du jeûne. Grâce à la mobilisation des membres du mouvement, des repas complets ont été préparés et distribués dans une ambiance fraternelle et chaleureuse.





Les responsables de ''Ndaw Dou Fowe Deug'' ont souligné que cette action traduit leur volonté constante de renforcer la solidarité communautaire et de promouvoir les valeurs de partage et d’entraide. « Le Ramadan est un moment privilégié pour tendre la main à ceux qui en ont besoin. Nous restons engagés au service de la population », ont-ils affirmé.





Les habitants de Keur Maguèye Ndaw ont salué cette initiative sociale, exprimant leur gratitude envers les organisateurs.



À travers cette distribution de ndogou, Ndaw Dou Fowe Deug réaffirme son engagement en faveur du bien-être des populations de Touba, particulièrement en cette période spirituelle de grande importance.

