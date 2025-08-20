Kédougou : une jeune femme de 15 ans échappe à une tentative d’égorgement par son mari





À Bantaco, dans la commune de Tomboronkoto, une jeune femme âgée d’une quinzaine d’années a échappé de justesse à la mort après une violente agression de son mari.



Selon les informations recueillies, l’adolescente avait refusé de retourner au domicile conjugal malgré les tentatives de réconciliation initiées par son époux. Marié et installé à Laminya, ce dernier vivait difficilement la séparation d’avec sa femme et leur bébé de 6 mois.



La situation s’est aggravée lorsque la jeune épouse a trouvé refuge chez son oncle à Bantaco. Frustré par le refus de la famille, le mari aurait prémédité son acte. Profitant de l’absence de l’oncle parti aux champs, il a sorti un couteau et tenté d’égorger sa femme.



Les voisins, alertés par les cris, sont rapidement intervenus, évitant de justesse le pire. Grièvement touchée à la gorge, la victime a d’abord été prise en charge au poste de santé de Bantaco, avant d’être évacuée vers le Centre de Santé de Kédougou. Son pronostic vital n’est heureusement pas engagé.



L’agresseur, quant à lui, a pris la fuite après son acte. Les gendarmes de la brigade de Mako ont ouvert une enquête et sont activement à sa recherche afin d’élucider cette tentative de meurtre.

