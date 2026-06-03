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Kédougou : quatre blessés dans le renversement d’un véhicule sur la RN7


Rédigé le Mercredi 3 Juin 2026 à 08:14 | Lu 85 fois Rédigé par


Un véhicule du Service régional de la sécurité alimentaire de Kédougou s’est renversé sur la RN7, près de Niemeniki. L’accident a fait quatre blessés, dont trois dans un état grave.


Kédougou : quatre blessés dans le renversement d’un véhicule sur la RN7
Quatre personnes ont été blessées, dont trois grièvement, dans un accident de la circulation survenu mardi après-midi sur la Route nationale n°7, à la sortie du village de Niemeniki, dans la commune de Tomboronkoto, département de Kédougou.
D’après les services de secours, l’accident implique un véhicule tout-terrain appartenant au Service régional de la sécurité alimentaire de Kédougou. Le véhicule s’est renversé alors qu’il circulait à hauteur du village de Niemeniki.
Le bilan provisoire communiqué par la Brigade régionale des secours fait état de quatre victimes. Trois d’entre elles présentent des blessures graves.
Les blessés ont été pris en charge puis transportés à l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou pour y recevoir les soins nécessaires.
Les agents de la brigade routière se sont rendus sur les lieux afin de procéder aux constatations d’usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.



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