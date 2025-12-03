Thiès : lancement des concertations pour une nouvelle stratégie nationale sur le handicap





Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a lancé, lundi à Thiès, les concertations devant aboutir à l’élaboration d’une nouvelle Stratégie nationale de gestion du handicap. Cette initiative vise à assurer une meilleure cohérence entre la future stratégie et l’évaluation des politiques publiques déjà mises en œuvre dans ce domaine, a constaté l’APS.



Selon le conseiller spécial du président de la République chargé des questions du handicap, Cheikh Sadibou Diouf, ces concertations répondent directement aux orientations du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en faveur d’une nouvelle approche de la gestion du handicap.



L’atelier, organisé par le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, s’inscrit également dans la continuité des instructions présidentielles portant sur la revue des programmes ministériels liés au handicap et sur la mise en place de cadres de concertation avec les différents acteurs concernés.



Cheikh Sadibou Diouf a rappelé que l’inclusion des personnes handicapées occupe désormais une place centrale dans les politiques publiques. Selon lui, cette rencontre offre l’opportunité à l’ensemble des intervenants du secteur de réfléchir collectivement à une nouvelle stratégie d’accompagnement des personnes vivant avec un handicap.



Il a précisé que les axes prioritaires porteront notamment sur l’éducation inclusive spécialisée, l’accès au financement, l’accès à un emploi décent, ainsi que sur les questions d’accessibilité, de protection sociale et d’accès aux services de base.



Le conseiller spécial du chef de l’État a enfin souligné l’importance de cet atelier pour l’élaboration de futures politiques publiques en matière d’inclusion du handicap. Il a indiqué que les travaux seront alignés à la Vision Sénégal 2050 ainsi qu’à la Stratégie nationale de développement 2025-2029.

