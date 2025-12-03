Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Thiès : lancement des concertations pour une nouvelle stratégie nationale sur le handicap


Rédigé le Mardi 16 Décembre 2025 à 10:20 | Lu 66 fois Rédigé par


Le Sénégal lance à Thiès des concertations en vue d’élaborer une nouvelle Stratégie nationale de gestion du handicap, alignée sur la Vision Sénégal 2050.


Thiès : lancement des concertations pour une nouvelle stratégie nationale sur le handicap

 

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a lancé, lundi à Thiès, les concertations devant aboutir à l’élaboration d’une nouvelle Stratégie nationale de gestion du handicap. Cette initiative vise à assurer une meilleure cohérence entre la future stratégie et l’évaluation des politiques publiques déjà mises en œuvre dans ce domaine, a constaté l’APS.

Selon le conseiller spécial du président de la République chargé des questions du handicap, Cheikh Sadibou Diouf, ces concertations répondent directement aux orientations du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, en faveur d’une nouvelle approche de la gestion du handicap.

L’atelier, organisé par le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, s’inscrit également dans la continuité des instructions présidentielles portant sur la revue des programmes ministériels liés au handicap et sur la mise en place de cadres de concertation avec les différents acteurs concernés.

Cheikh Sadibou Diouf a rappelé que l’inclusion des personnes handicapées occupe désormais une place centrale dans les politiques publiques. Selon lui, cette rencontre offre l’opportunité à l’ensemble des intervenants du secteur de réfléchir collectivement à une nouvelle stratégie d’accompagnement des personnes vivant avec un handicap.

Il a précisé que les axes prioritaires porteront notamment sur l’éducation inclusive spécialisée, l’accès au financement, l’accès à un emploi décent, ainsi que sur les questions d’accessibilité, de protection sociale et d’accès aux services de base.

Le conseiller spécial du chef de l’État a enfin souligné l’importance de cet atelier pour l’élaboration de futures politiques publiques en matière d’inclusion du handicap. Il a indiqué que les travaux seront alignés à la Vision Sénégal 2050 ainsi qu’à la Stratégie nationale de développement 2025-2029.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections

Lat Soukabé Fall - 14/12/2025 - 0 Commentaire
PDS à Thiès : unité et préparation des fédérations pour les prochaines élections
Le Parti démocratique sénégalais (PDS) a procédé à une importante remobilisation de ses troupes à Thiès, marquant une nouvelle étape dans la relance de ses activités politiques dans la cité du rail....

Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal

Lat Soukabé Fall - 13/12/2025 - 0 Commentaire
Thiès : Babacar Diop et la SONAGED S.A. à l’offensive pour faire de la ville la première cité durable du Sénégal
Une vaste opération de nettoiement a été lancée à Thiès sous l’impulsion du maire Babacar Diop, en partenariat avec la SONAGED S.A. (Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets). Cette...

Actualités

Kédougou : quatorze sites d’orpaillage clandestins démantelés lors d’une vaste opération de sécurisation

- 16/12/2025 - 0 Commentaire
Kédougou : quatorze sites d’orpaillage clandestins démantelés lors d’une vaste opération de sécurisation
Une opération menée à Bembou par la gendarmerie de Kédougou a permis le démantèlement de plusieurs sites d’orpaillage clandestins et la saisie d’importants matériels et produits dangereux.   La...

Ziguinchor : une affaire de fraude aux actes d’état civil ébranle l’administration locale

- 16/12/2025 - 0 Commentaire
Ziguinchor : une affaire de fraude aux actes d’état civil ébranle l’administration locale
Un réseau présumé de falsification de documents d’état civil a été démantelé à Ziguinchor après un contrôle frontalier révélant de graves irrégularités administratives.   À Ziguinchor, une...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags