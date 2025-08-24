Kédougou : mesures préventives renforcées aux frontières contre le virus mpox





La brigade régionale du service d’hygiène de Kédougou a mis en place des mesures préventives renforcées suite à l’apparition du virus mpox au Sénégal. Des produits d’hygiène, tels que masques, gants et gels hydro-alcooliques, ont été distribués aux points d’entrée frontaliers de Moussala-Mahinamine, en collaboration avec la République de Guinée.



Selon le chef du service régional, ces actions visent à protéger les populations contre la propagation du virus mpox au niveau des frontières. Des barrières et restrictions sanitaires ont également été instaurées pour limiter tout risque de transmission.



Une réunion d’urgence a été organisée avec la direction régionale de la Santé de Kédougou pour vérifier si le patient confirmé à Dakar n’a pas franchi ces points frontaliers.



Par ailleurs, les populations ont été sensibilisées à adopter des gestes barrières, tels que le lavage fréquent des mains avec de l’eau et du savon, l’utilisation régulière de gels hydro-alcooliques, le port de masques et l’évitement des contacts corporels ou avec des objets contaminés.



La brigade régionale poursuit ses activités de prévention et de sensibilisation, particulièrement aux frontières et dans les villages environnants, afin de limiter tout risque de propagation du virus mpox.





