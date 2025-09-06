Kédougou : deux réseaux criminels démantelés par la gendarmerie à Saraya





La brigade territoriale de la compagnie de gendarmerie de Saraya, dans la région de Kédougou, a démantelé deux réseaux criminels, dont une organisation spécialisée dans la traite des personnes et le trafic sexuel. Cette bande opérait depuis le village aurifère de Saiensoutou, selon une source sécuritaire citée mercredi.



Un gendarme infiltré, se faisant passer pour un client, a permis de découvrir trois mineures dépourvues de pièces d’identité ainsi qu’une des responsables. Le principal instigateur, actuellement à Dakar, n’a pas encore été arrêté. Les victimes ont été confiées à l’ONG La Lumière, basée à Kédougou, pour une prise en charge appropriée.



Dans le même temps, un réseau international de trafic de drogue a été démantelé à Kolia, dans la commune de Bembou. Un individu y a été interpellé en possession d’héroïne et de plus de 95 sachets de Kush. Le chef présumé, de nationalité nigériane, a pris la fuite, tandis que ses complices, dont une femme, sont activement recherchés. Des réquisitions ont été faites auprès des opérateurs téléphoniques afin de localiser les trafiquants.



Ces opérations mettent en lumière l’ampleur des réseaux criminels actifs dans la région de Kédougou. Les Forces de défense et de sécurité poursuivent ainsi leurs actions de sécurisation des frontières, de lutte contre la traite d’êtres humains, le trafic de stupéfiants et l’orpaillage clandestin.



En août dernier, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, avait inauguré le poste de commandement de la compagnie de gendarmerie et de la brigade de recherche routière de Saraya, tout en mettant en service de nouvelles unités de la Légion de gendarmerie de Kédougou.

