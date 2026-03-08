Approvisionnement en carburant : PETROSEN dément toute pénurie au Sénégal



La société pétrolière nationale PETROSEN a démenti, dimanche, les rumeurs faisant état d’une pénurie imminente de gaz, d’essence et de gasoil au Sénégal. L’entreprise dénonce la diffusion d’un faux communiqué relayé sur les réseaux sociaux et certains services de messagerie.

Selon la compagnie, ce document attribué à tort à PETROSEN évoquait une prétendue rupture prochaine d’approvisionnement en produits pétroliers et gaziers dans le pays. La direction générale affirme que ces informations sont infondées et susceptibles de créer confusion et inquiétude au sein de la population.

Dans son communiqué, l’entreprise précise qu’aucune perturbation n’affecte actuellement l’approvisionnement national. Le système d’importation, de stockage et de distribution des produits pétroliers fonctionne normalement en coordination avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur de l’énergie.

PETROSEN indique également qu’elle se réserve le droit d’engager des actions contre les auteurs de ces fausses informations, estimant qu’elles peuvent troubler la tranquillité publique.

Par ailleurs, lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement sénégalais a annoncé des mesures destinées à prévenir toute spéculation sur les prix des produits pétroliers dans un contexte international marqué par des tensions au Moyen-Orient.

Le communiqué du Conseil des ministres, transmis par la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, évoque la mise en place de mesures préventives visant à protéger les équilibres macroéconomiques, énergétiques et sociaux du pays.

Dans cette perspective, le gouvernement entend sécuriser les flux essentiels, prévenir la spéculation sur les produits de consommation et centraliser les décisions stratégiques. Un dispositif de pilotage de cette situation a ainsi été mis en place sous la supervision de la Primature, afin de suivre l’évolution de la crise internationale et ses éventuelles répercussions économiques.



aps