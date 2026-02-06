Kédougou : deux décès signalés après un éboulement sur un site d’orpaillage clandestin





Un éboulement s’est produit dimanche 8 février, aux environs de 15 heures, sur un site d’orpaillage clandestin situé à l’ouest du village de Gamba-Gamba, dans la commune de Bembou, département de Saraya, au sud-est du pays. D’après une source sécuritaire citée par l’APS, le bilan fait état d’au moins deux personnes décédées.



La même source précise que l’incident a également causé trois blessés légers, tous de nationalité étrangère. Les dépouilles des victimes ont été transportées à l’hôpital régional de Kédougou.



Selon les témoignages recueillis, de nombreux orpailleurs se trouvaient sur le site au moment des faits, lorsque le sol s’est subitement affaissé alors que l’activité battait son plein.



Alertée, la brigade régionale des sapeurs-pompiers de Kédougou est intervenue rapidement, permettant de dégager des décombres deux corps sans vie ainsi que trois survivants. Toutefois, au moment de la publication de l’information, les recherches avaient été interrompues et devaient reprendre le lundi suivant, en raison des conditions difficiles sur le terrain.



Informés de la situation, les éléments de la brigade territoriale de Saraya se sont déplacés sur les lieux afin d’effectuer les constats nécessaires et d’assurer la sécurisation de la zone.



La source sécuritaire a également signalé que, profitant de l’absence temporaire de contrôle des forces de défense et de sécurité, mobilisées par la tournée présidentielle dans le département, plusieurs orpailleurs clandestins s’étaient rendus sur le site.



Elle a enfin rappelé qu’un incident similaire avait déjà coûté la vie à six personnes le 24 janvier dernier, dans le même secteur de Gamba-Gamba, au sein du périmètre d’Afrigold, situé dans le grand site d’orpaillage de Karakhena.



